Sivaslı esnaf CHP döneminde yaşadıklarını anlattı! | Video

Sivas’ın Koyulhisar İlçesinde esnaflık yapan Mahmut Epsileli, CHP’nin hükümeti zamanında eşi, annesi ve kız kardeşi başörtülü olduğu için kendilerine bin bir türlü zorluklar çıkartıldığını söyledi. Şeker alabilmek için para yatırdığını ancak 4 ay geçmesine rağmen alamayınca Halk partisinden evrak getirmesi gerektiğinin söylendiğini belirten Epsileli; “Sivas’a gidip Halk Partisinden evraka mühür vurmalarını istedim. Bana ananın, bacının, eşinin başı örtülü diyerek sinkaflı bir şekilde küfür ederek beni kovdular” dedi.