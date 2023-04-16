Video Haber Sivaslı esnaf CHP döneminde yaşadıklarını anlattı! | Video
Sivaslı esnaf CHP döneminde yaşadıklarını anlattı! | Video

Sivaslı esnaf CHP döneminde yaşadıklarını anlattı! | Video

16.04.2023 | 18:00

Sivas’ın Koyulhisar İlçesinde esnaflık yapan Mahmut Epsileli, CHP’nin hükümeti zamanında eşi, annesi ve kız kardeşi başörtülü olduğu için kendilerine bin bir türlü zorluklar çıkartıldığını söyledi. Şeker alabilmek için para yatırdığını ancak 4 ay geçmesine rağmen alamayınca Halk partisinden evrak getirmesi gerektiğinin söylendiğini belirten Epsileli; “Sivas’a gidip Halk Partisinden evraka mühür vurmalarını istedim. Bana ananın, bacının, eşinin başı örtülü diyerek sinkaflı bir şekilde küfür ederek beni kovdular” dedi.

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