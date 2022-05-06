Son beş günde iki bin 117 düzensiz göçmen yakalandı | Video

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İstanbul’da son beş günde iki bin 117 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı ve haklarında sınır dışı işlemleri başlatıldı.