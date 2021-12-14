Son dakika: 14 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 14 Aralık'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "KIŞ ŞARTLARINDA hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız." dedi. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...