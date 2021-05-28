SON DAKİKA | 28 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! | Video

Son dakika haberleri: Çin'den yayılan koronavirüs salgını birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Geçen ay rekor seviyelere çıkan vaka sayısılarından sonra 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde tam kapanma kararı alınmıştı. Bu kararın ardınan vaka sayıları kısa bir süre içerisinde geriledi ve 10 binin altına kadar düştü. Öte yandan vefat ve ağır hasta sayılarında da ciddi bir düşüş gözlemlendi. Dün vaka sayılarında az da olsa bir artış gözlemlenirken, Sağlık Bakanlığı 28 Mayıs'a ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayıları...