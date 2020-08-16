Son Dakika | ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın skandal Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına tepkiler büyüyor | Video
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Joe Biden'ın Türk siyasetini dizayn sözlerine muhalefet ne diyecek? | Video 15.08.2020 | 21:58
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Başkan Erdoğan'dan Rize'de fındık ve çay alımı açıklaması | Video 15.08.2020 | 17:45
Son Dakika Haberi | ABD'de Demokrat Parti'nin ABD Başkan Adayı Joe Biden'in skandal Türkiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına tepkiler büyüyor! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son ‘15 Temmuz’dan biliyoruz. " dedi.