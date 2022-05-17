SON DAKİKA: Arnavutköy'de korkutan fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video
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Son dakika haberi: İstanbul Arnavutköy'de aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrika henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.