SON DAKİKA: Arnavutköy'de korkutan fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video

Son dakika haberi: İstanbul Arnavutköy'de aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrika henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.