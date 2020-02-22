Video Haber Son dakika: Atakan Kayalar'ın yeni videosu yine gündem oldu! "Gaipten sesler duyuyorum" | Video

Son dakika: Atakan Kayalar'ın yeni videosu yine gündem oldu! "Gaipten sesler duyuyorum" | Video

Son dakika: Atakan Kayalar'ın yeni videosu yine gündem oldu!
22.02.2020 | 10:32

Son dakika haberi: 5 ayda 250 kitap okumasıyla Türkiye'nin gündemine oturan 10 yaşındaki "küçük filozof" Atakan Kayalar bu kez konuk olduğu bir canlı yayında yine sözleriyle tartışma yarattı. Atakan Kayalar'ın yeni videosu sosyal medyada kısa sürede yine binlerce kez paylaşıldı. 10 yaşında olmasına rağmen okuduğu felsefe kitaplarıyla, tavırlarıyla ve sözleriyle konuşulan Atakan'ın son videosunda ise "Gaipten sesler duyuyorum" sözleri şaşırttı. Konuk olduğu bir programda anne-babaların çocuklarına kitap okumaları nasihatinde bulunduğunu belirterek "ama kendileri okumazlar. onları da bir gün okutacağım" dedi. Daha sonra ise mikrofona yaklaşarak "Gaipten sesler duyduğum anda" dedi. O sırada onu izleyenler Atakan'ın bu sözlerine anlam veremedi.

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