SON DAKİKA | Bakırköy'de feci kaza: TIR köprüye çarptı, aracın üzerine devrildi

Son dakika haberi: Bakırköy'e bağlı Yeşilköy sahil yolunda seyir halinde olan bir tır köprüye çarparak yanında seyir halinde olan bir aracın üzerine devrildi.