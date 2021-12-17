Son Dakika: Başkan Erdoğan Elon Musk ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın Musk ile görüşmesinde, elektrikli otonom araçlar, dijital ekonomi, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi.