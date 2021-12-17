Son Dakika: Başkan Erdoğan Elon Musk ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:08
00:21
02:18
00:51
7 ilde FETÖ'ye operasyon! 18 gözaltı var | Video 17.12.2021 | 09:48
01:22
01:42
03:24
03:50
01:51
Son dakika: Başkan Erdoğan Elon Musk ile görüştü | Video 16.12.2021 | 18:25
03:40
Engin Ardıç | Mirzaye Denmarke... (Danimarka Prensi) 16.12.2021 | 16:47
02:50
Haşmet Babaoğlu | Anafor 16.12.2021 | 15:30
03:23
11:46
11:46
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 2022 yılı asgari ücret açıklaması: 4250 TL 16.12.2021 | 15:04
02:10
Mehmet Barlas | Yeni dostluklar kuruluyor 16.12.2021 | 13:03
11:46
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan 2022 yılı asgari ücret açıklaması: 4250 TL 16.12.2021 | 15:50
00:45
Son dakika! İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 14 gözaltı | Video 16.12.2021 | 10:17
02:44
Bakan Koca asistan hekimlerle buluştu | Video 16.12.2021 | 09:02
02:02
Aksaray'da 'köpek yumurtaları yedi' kavgası! Çok sayıda gözaltı | Video 16.12.2021 | 01:26
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın Musk ile görüşmesinde, elektrikli otonom araçlar, dijital ekonomi, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi.