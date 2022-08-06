Son Dakika: Başkan Erdoğan Kocaeli'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu | Video
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Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan, Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uyuşturucuyla mücadele ile ilgili sözlerini hatırlatarak "20 yıllık iktidarımızda biz uyuşturucuyla mücadelede gerekeni yapmamışız diyor. Hanımefendi önce şunu bileceksin. Bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen Tayyip Erdoğan'ı bu noktada iyi bilirsin." dedi. İşte son dakika açıklamaları...