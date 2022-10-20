Son Dakika: Başkan Erdoğan Zengilan Havaalanı açılışı için Azerbaycan'a gidiyor | Video
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Son dakika haberi... Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Zengilan kentindeki yeni havalimanı bugün hizmete giriyor. Havalimanının açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev yapacak. Başkan Erdoğan, Zengilan Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı olacak..