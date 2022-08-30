Son Dakika: Bayraktar Kızılelma TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilendi | Video

Baykar tarafından geliştirilen ve ilk uçuşuna hazırlanan muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma, TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilendi. Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 Pilot Eğitmeni Elif Ergin "Kızılelma'nın yapısal entegrasyonu büyük ölçüde tamamlandı, mekanik ve aviyonik entegrasyon süreci devam etmekte. 2023'ün ilk aylarında uçuşunu planlamaktayız. Kızılelma, İHA teknolojisinin dünyada geldiği son noktalardan bir tanesi" dedi.