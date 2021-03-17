SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada karar çıktı | Video
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Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT amblemi yerleştirilmiş Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 2'si tutuklu 7 öğrencinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu öğrenciler Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Güneş hakkında tahliye kararı verildi. Duruşmaya katılan CHP’li isimlerin öğrencilere sahip çıkması dikkat çekti.