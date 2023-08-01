SON DAKİKA | Bursa İnegöl'de fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı: Ekipler seferber oldu | Video

Son dakika haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde iplik ürettiği belirtilen fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun duman gökyüzünü kaplarken ilçenin de birçok yerinden görüldü. Öte yandan yangın 3 işletmeye daha sıçrarken Bursa Valisi Canbolat da yangınla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...