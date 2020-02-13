Son dakika! Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya ile arasındaki yaş farkı sorusuna flaş cevap | Video

Son dakika haberi... Cem Yılmaz'dan çok konuşulacak flaş Serenay Sarıkaya yaş farkı açıklaması! Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya hakkında ilk kez konuştu! Atina'da ortaya çıkan görüntülerinden sonra magazin dünyasında olay olan Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkı konuşulmaya devam ediyor. Cem Yılmaz, katıldığı bir etkinlikte kendisine sorulan Serenay Sarıkaya ile arasındaki yaş farkı ile ilgili bir soruya flaş bir cevap verdi! İşte Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile arasındaki yaş farkı hakkında verdiği o flaş cevap...