Son dakika! CHP'li İBB'den suya yüzde 12.6 zam! | Video

"Her şey çok güzel olacak" diyerek İstanbul'u yönetmeye başlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu yaptığı zamlara bir yenisini daha ekledi. İBB Meclis İSKİ Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Genel Kurulunda yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi.

"Her şey çok güzel olacak" diyerek İstanbul'u yönetmeye başlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu yaptığı zamlara bir yenisini daha ekledi. İBB Meclis İSKİ Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Genel Kurulunda yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi.