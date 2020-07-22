Son dakika: Corona virüs 22 Temmuz günlük vaka sayısı açıklandı! Son 24 saatte 902 yeni vaka... | Video

Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüs salgını etkisini azaltmaya devam ediyor. Alınan tedbir ve önlemlerle birlikte vaka sayıların ciddi düşüş elde edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından hergün açıklanan koronavirüs günlük vaka tablosuna göre 22 Temmuz'da 43 bin 404 test yapıldı, 902 yeni vaka tespit edildi. Salgın nedeniyle 19 vatandaş hayatını kaybetti, bin 203 kişi sağlığına kavuştu. Bakan Koca paylaşımının altına "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz" notunu düştü.