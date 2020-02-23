Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Başkale'yi etkileyen 5,9'luk deprem hakkında bilgi aldı | Video

Son dakika haberi... Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın batısında meydana gelen ve Van’da hasara sebep olan 5,9'luk deprem hakkında Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşerek; depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı bildirildi.