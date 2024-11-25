Video Haber SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

25.11.2024 | 19:32

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplatı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

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SON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar 25:52
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 25.11.2024 | 19:39
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar 25:52
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar 25.11.2024 | 19:32
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