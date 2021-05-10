Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Mescid-i Aksa'ya saldırıların sürdürülmesini kınıyoruz | Video

Dışişleri Bakanlığınca, "İsrail güvenlik güçlerinin, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal etmeyi ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz" açıklaması yapıldı.