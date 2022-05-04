Son dakika: Diyarbakır'da korkunç olay! Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: Ölüler ve yaralılar var | Video

Son dakika haberleri: Diyarbakır'dan akşam saatlerinde kan donduran bir haber geldi. Henüz bilinmeyen nedenle bir otomobil, kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobilde bulunan 5 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiği belirlendi. Şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.