Video Haber SON DAKİKA! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araç yanıyor | Video

SON DAKİKA! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araç yanıyor | Video

SON DAKİKA! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araç yanıyor | Video
04.06.2021 | 17:46

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Son Dakika Haberi... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde bir araç alevler içinde kaldı. Yangın nedeniyle köprüde trafk durma noktasına gelirken, ekipler bölgeye intikal ediyor.

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