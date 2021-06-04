SON DAKİKA! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araç yanıyor | Video
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Son Dakika Haberi... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde bir araç alevler içinde kaldı. Yangın nedeniyle köprüde trafk durma noktasına gelirken, ekipler bölgeye intikal ediyor.