SON DAKİKA HABERİ: 11 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video
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Son Dakika Haberi... Türkiye'de etkisini sürdüren koronavirüs salgını alınan tam kapanma kararının ardından kademeli olarak düşüşe geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kapanma sürecinde vaka sayısı için 5 bini hedeflerken, bu hedefe adım adım yaklaştık. Kapanma öncesi rekor seviyerlerde seyreden vaka sayısı 15 binin altına kadar geriledi. Kapanma sürecinin sonunda istenilen seviyeye gelinmesi beklenirken, Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte koronavirüs tablosundaki güncel durum...