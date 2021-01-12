SON DAKİKA HABERİ: Bakan Fahrettin Koca 12 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! | Video
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Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 12 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 12 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...