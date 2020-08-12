Son Dakika Haberi | CHP'li Muharrem İnce kendisini şantaj yapmakla suçlayan CHP'li Murat Karayalçın'la görüştü | Video
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Son dakika... CHP'den ayrılarak parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce kendisini şantaj yapmakla suçlayan CHP'li Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin'le görüştü.