Video Haber SON DAKİKA HABERİ: Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet Altun tutuklandı | Video

SON DAKİKA HABERİ: Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet Altun tutuklandı | Video

SON DAKİKA HABERİ: Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet Altun tutuklandı | Video
05.08.2021 | 23:08

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SON DAKİKA HABERİ: Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet Altun tutuklandı | Video 05.08.2021 | 23:08
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SON DAKİKA HABERİ: Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet Altun tutuklandı.

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