Son dakika haberi: Koronavirüs son durum tablosu 24 Mayıs açıklandı! | Video

Son Dakika Haberi... Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay 60 binlere yükselen koronavirüs vaka sayıları yetkilileri yeni tedbirler almaya itmişti. Bu kapsamda Kabine Toplantısı'nda tam kapanma kararı çıktı ve 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında kapanma sürecine girildi. Kapanma kararının ardından vaka sayıları kademeli olarak geriledi ve aylar sonra 10 binin altına indi. Ağır hasta ve vefat sayılarında da düşüş yaşanırken, Sağlık Bakanlığı 24 Mayıs'a ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte vaka ve vefat sayısında güncel durum...