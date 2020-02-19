Video Haber Son dakika haberi: Ölümcül koronavirüs salgını İran'a sıçradı! | Video

Son dakika haberi: Ölümcül koronavirüs salgını İran'a sıçradı! | Video

Son dakika haberi: Ölümcül koronavirüs salgını İran'a sıçradı! | Video
19.02.2020 | 15:07

Son dakika! Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgını İran'ın Kum şehrine sıçradı. İranlı yetkililer Kum şehrinde 2 kişide ölümcül koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

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