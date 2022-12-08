Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan asgari ücret açıklaması | Video

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, başta fahiş fiyatlarla mücadele olmak üzere soruları A Haber'de yanıtladı. Bakan Mehmet Muş, "Marketlerdeki verileri takip edeceğiz. 200 ve üzeri marketlerde fiyatlandırma konusunda takip sistemi kurulacak. Gelen verileri de kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı. Diğer yandan Bakan Mehmet Muş asgari ücret zammı ile ilgili de konuştu.