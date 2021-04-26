SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları CANLI YAYIN izle! İşte yeni kısıtlama kararları...
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Son dakika haberleri... Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Kritik Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan hangi kısıtlama kararları çıkacak? Kabine Tooplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusa Sesleniş konuşması ile yeni alınan kısıtlama kararalarını duyuracak. 'Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Karaları' ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayaın Uklusa sesleniş açıklamalarını izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CANLI YAYIN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI A HABER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN