Video Haber Son dakika: Kanada polisi açıkladı! 4 kişinin öldüğü saldırıda 'İslamofobi' izi... | Video

Son dakika: Kanada polisi açıkladı! 4 kişinin öldüğü saldırıda 'İslamofobi' izi... | Video

Son dakika: Kanada polisi açıkladı! 4 kişinin öldüğü saldırıda 'İslamofobi' izi... | Video
08.06.2021 | 01:13

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Son dakika haberleri: Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde gerçekleşen ve bir minibüs şoförünün aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürdüğü saldırının, İslamofobik nedenlerle yapılmış olabileceği kaydedildi.

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