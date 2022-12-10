Son Dakika: Petrol fiyatlarındaki düşüş sürer mi? Akaryakıtta yeni indirim olacak mı? | Video

Son dakika haberi: Brent petrol 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Benzin ve mazotta geride bıraktığımız hafta indirimler geldi. Benzine iki günde 3 TL'nin üzerinde indirim yapıldı. Benzin uzun süre sonra 20 TL'nin altını gördü. Peki yeni indirimler olacak mı? Petrol fiyatları daha düşer mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan enerji uzmanı Arif Aktürk değerlendirdi..