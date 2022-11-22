Video Haber Son Dakika: PKK’nın şehit ettiği Ayşenur Öğretmen son yolculuğuna uğurlanıyor | Video
Son Dakika: PKK’nın şehit ettiği Ayşenur Öğretmen son yolculuğuna uğurlanıyor | Video

Son Dakika: PKK’nın şehit ettiği Ayşenur Öğretmen son yolculuğuna uğurlanıyor | Video

22.11.2022 | 12:41

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Son dakika haberi: YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan 22 yaşındaki Ayşenur Alkan son yolculuğuna uğurlanıyor...

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