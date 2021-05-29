Video Haber SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı! | Video

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı! | Video

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı! | Video
29.05.2021 | 19:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı! | Video 00:54
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı! | Video 29.05.2021 | 19:38
Avrupa'nın en yükseği İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi açıldı | Video 02:22
Avrupa'nın en yükseği İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi açıldı | Video 29.05.2021 | 19:15
Arnavutköy'de kumaş fabrikasında korkutan yangın | Video 01:06
Arnavutköy'de kumaş fabrikasında korkutan yangın | Video 29.05.2021 | 19:07
Spor spikeri Fikret Engin son yolculuğuna uğurlandı | Video 05:24
Spor spikeri Fikret Engin son yolculuğuna uğurlandı | Video 29.05.2021 | 17:37
İzmirli depremzededen Bakan Kurum’a teşekkür: “Sözünüzün arkasında duruyorsunuz, yaptığınız işi bitiriyorsunuz” 02:43
İzmirli depremzededen Bakan Kurum’a teşekkür: “Sözünüzün arkasında duruyorsunuz, yaptığınız işi bitiriyorsunuz” 29.05.2021 | 17:03
Hasan Basri Yalçın | Bu da tamam! 03:29
Hasan Basri Yalçın | Bu da tamam! 29.05.2021 | 16:50
Burhanettin Duran | Taksim Camii: Cumhuriyet’in ikinci 100 yılına armağan 04:10
Burhanettin Duran | Taksim Camii: Cumhuriyet’in ikinci 100 yılına armağan 29.05.2021 | 16:34
Okan Müderrisoğlu | Taksim Camii... Ve bir sağduyu insanı 04:03
Okan Müderrisoğlu | Taksim Camii... Ve bir sağduyu insanı 29.05.2021 | 16:32
İstanbul yeni simgesi İstanbul Çamlıca Kulesi havadan böyle görüntülendi 01:07
İstanbul yeni simgesi İstanbul Çamlıca Kulesi havadan böyle görüntülendi 29.05.2021 | 15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Kulesi'nin açılışında önemli açıklamalar 25:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Kulesi'nin açılışında önemli açıklamalar 29.05.2021 | 14:59
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul müjdesi Temelini atıyoruz 06:00
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul müjdesi "Temelini atıyoruz" 29.05.2021 | 14:48
Mehmet Barlas | Kitleler bazen liderlerine sahip çıkamazlar, bazen de liderleri savaşlar yok eder 02:09
Mehmet Barlas | Kitleler bazen liderlerine sahip çıkamazlar, bazen de liderleri savaşlar yok eder 29.05.2021 | 14:45
Engin Ardıç | Budur abi 02:36
Engin Ardıç | Budur abi 29.05.2021 | 14:42
Salih Tuna | Bıyıkla olmaz ama! 04:04
Salih Tuna | Bıyıkla olmaz ama! 29.05.2021 | 14:27
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde 02:52
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde 29.05.2021 | 14:13
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İstanbul Fethi paylaşımı 01:31
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İstanbul Fethi paylaşımı 29.05.2021 | 09:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu 03:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu 29.05.2021 | 09:10
Başkan Erdoğan'dan dünya şampiyonuna tebrik: Türkiye seninle gurur duyuyor | Video 01:31
Başkan Erdoğan'dan dünya şampiyonuna tebrik: Türkiye seninle gurur duyuyor | Video 29.05.2021 | 00:22
Sağlık Bakanı Koca, engelli vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını açıkladı | Video 01:13
Sağlık Bakanı Koca, engelli vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını açıkladı | Video 28.05.2021 | 23:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tünelin sonundaki ışığa birlikte ulaşmak için kolları sıvıyoruz | Video 00:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tünelin sonundaki ışığa birlikte ulaşmak için kolları sıvıyoruz | Video 28.05.2021 | 22:55

Son dakika haberleri: İlk olarak Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Geçtiğimiz ay 60 binlere yükselen vaka sayısı nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma girildi. Tam kapanma tedbirlerinin ardından vaka sayısı kontrol altına alındı ve 10 binin altına kadar geriledi. Bu süreçte ağır hasta ve vefat sayılarında da düşüş yaşanırken, Sağlık Bakanlığı 29 Mayıs koronavirüs tablosunu son dakika olarak açıkladı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum…

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA