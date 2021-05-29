SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı! | Video

Son dakika haberleri: İlk olarak Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Geçtiğimiz ay 60 binlere yükselen vaka sayısı nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma girildi. Tam kapanma tedbirlerinin ardından vaka sayısı kontrol altına alındı ve 10 binin altına kadar geriledi. Bu süreçte ağır hasta ve vefat sayılarında da düşüş yaşanırken, Sağlık Bakanlığı 29 Mayıs koronavirüs tablosunu son dakika olarak açıkladı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum…