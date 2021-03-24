Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu: 24 Mart koronavirüs tablosu belli oldu | Video

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 24 Mart koronavirüs verilerini "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 146 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 29 bin 762 yeni vaka olduğunu açıkladı. Ağır hasta sayısı 1720 oldu, 17 bin 761 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643'e yükseldi.