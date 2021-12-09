Son Dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na ''el hareketi'' tepkisi! | Video
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Mustafa Şentop, gündemdeki konularla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Şentop, TBMM'de el hareketi yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Mustafa Şentop "Bunlar hoş değil. Bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Yapan kişinin telafi edecek tavır içine girmesi lazım." dedi.