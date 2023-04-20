SON DAKİKA! THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi | Video
Arnavutluk'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tiran-İstanbul seferini yapan uçakla Türkiye'ye getirildi. Arnavutluk'ta firari olarak yakalanan ve hakkında Türkiye'ye iade kararı verilen Faruk Fatih Özer, başkent Tiran'a giden İnterpol dairesinden özel bir ekip tarafından teslim alındı. Faruk Fatih Özer'in bulunduğu Air Albania Havayolları'nın ZB1001 sefer sayılı Tiran uçağı, 10.10 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.
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