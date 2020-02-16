Son dakika! TSK'dan anında karşılık! Esad rejim hedefleri böyle vuruldu | Video
Suriye'de Muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Rusya destekli rejim güçlerinin Halep kırsalındaki ilerlemesine karşı koymak için operasyon başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri Esed rejimi güçleri hedeflerine zaman zaman karşılık vermesi ise kameralara yansıdı.
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