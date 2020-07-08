Son dakika: Van Gölü'nde batan tekne bulundu! 107 metre derinlikte böyle görüntülendi | Video
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Son Dakika Haberi... Van Gölün'de batan düzensiz göçmenleri taşıyan tekne 107 metre derinlikte bulundu.
Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan ve alabora olarak batan tekne 107 metre derinlikte bulundu. Teknenin içinde 60 kişinin bulunduğu belirtiliyordu. Bugüne kadar 13 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişi de gözaltına alınmıştı.
Teknede kaçak göçmenlerin olduğu belirtilirken, arama tara faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor.