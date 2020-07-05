Son dakika: Sakarya Valisi'nden Hendek'teki patlamayla ilgili canlı yayında açıklama | Video

Son Dakika Haberi... Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan canlı yayında Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili açıklama! Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım açıklamalarında "Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.