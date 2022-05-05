Son dört günde bin 391 gözaltı... Hepsi sınır dışı edilecek... | Video

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İstanbul’da son dört günde 656’sı Afganistan, 193’ü Suriye, 297’si Pakistan ve 245’i diğer ülkeler olmak üzere bin 391 düzensiz kaçak göçmen muhafaza altına alındı. 2022 yılında sekiz bin 251 düzensiz kaçak göçmenin sınır dışı edildiği açıklandı.