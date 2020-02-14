Survivor 2020 Gönüllüler Takımı açıklandı! İşte Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları | Video
Survivor 2020 yarışması başlıyor! Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları sonunda belli oldu! İşte TV8 Survivor 2020 Gönüllüler Takımı'nda, 2020 Survivor Ünlüler Takımı yarışmacılarına karşı yarışacak yarışmacılar...
SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU! İŞTE 2020 SURVİVOR YARIŞMASI'NDA YARIŞACAK YARIŞMACILAR VE ÖZELLİKLERİ... | VİDEO
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