Video Haber Survivor 2020 Gönüllüler Takımı açıklandı! İşte Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları | Video

Survivor 2020 Gönüllüler Takımı açıklandı! İşte Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları | Video

Survivor 2020 Gönüllüler Takımı açıklandı! İşte Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları | Video
14.02.2020 | 11:46

Survivor 2020 yarışması başlıyor! Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları sonunda belli oldu! İşte TV8 Survivor 2020 Gönüllüler Takımı'nda, 2020 Survivor Ünlüler Takımı yarışmacılarına karşı yarışacak yarışmacılar...

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER TAKIMI AÇIKLANDI! İŞTE 2020 SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI... | VİDEO
SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU! İŞTE 2020 SURVİVOR YARIŞMASI'NDA YARIŞACAK YARIŞMACILAR VE ÖZELLİKLERİ... | VİDEO

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Survivor 2020 Yarışmacıları belli oldu! İşte 2020 Survivor Yarışması'nda yarışacak yarışmacılar ve özellikleri... | Video 03:28
Survivor 2020 Yarışmacıları belli oldu! İşte 2020 Survivor Yarışması'nda yarışacak yarışmacılar ve özellikleri... | Video 14.02.2020 | 11:49
Survivor 2020 Gönüllüler Takımı açıklandı! İşte Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları | Video 01:30
Survivor 2020 Gönüllüler Takımı açıklandı! İşte Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları | Video 14.02.2020 | 11:46
Survivor 2020 Ünlüler Takımı açıklandı! İşte 2020 Survivor Ünlüler Takımı Yarışmacıları... | Video 01:55
Survivor 2020 Ünlüler Takımı açıklandı! İşte 2020 Survivor Ünlüler Takımı Yarışmacıları... | Video 14.02.2020 | 11:46
Çekiciden düşerek yaralanan kadının kızına trafik cezası geldi, ikinci şoku yaşadı 05:03
Çekiciden düşerek yaralanan kadının kızına trafik cezası geldi, ikinci şoku yaşadı 14.02.2020 | 11:38
14 günlük karantina bitti! Karantinadan çıkan vatandaşlar açıklama yapıyor 06:57
14 günlük karantina bitti! Karantinadan çıkan vatandaşlar açıklama yapıyor 14.02.2020 | 11:50
Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü! İşte en güzel Sevgililer Günü özel aşk mesajları | Video 01:00
Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü! İşte en güzel Sevgililer Günü özel aşk mesajları | Video 14.02.2020 | 11:36
Kağızman’da aralarında husumet bulunan amcasına kurşun yağdırdı... O anlar kamerada 01:03
Kağızman’da aralarında husumet bulunan amcasına kurşun yağdırdı... O anlar kamerada 14.02.2020 | 11:35
ABD'de facia gibi kaza! Yük treni raydan çıkıp alev aldı 00:43
ABD'de facia gibi kaza! Yük treni raydan çıkıp alev aldı 14.02.2020 | 11:23
İstanbul'da motosikletin otobüsten inen kadına çarpma anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:16
İstanbul'da motosikletin otobüsten inen kadına çarpma anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.02.2020 | 11:20
Son dakika! Urla Belediyesi'ndeki FETÖ yapılanması davasında ilk duruşma | Video 02:43
Son dakika! Urla Belediyesi'ndeki FETÖ yapılanması davasında ilk duruşma | Video 14.02.2020 | 11:15
Son dakika: Ankara'da 14 günlük karantina bitti! Koronavirüsü nedeniyle Çin'den getirilen vatandaşlar bugün tahliye edilecek! 01:44
Son dakika: Ankara'da 14 günlük karantina bitti! Koronavirüsü nedeniyle Çin'den getirilen vatandaşlar bugün tahliye edilecek! 14.02.2020 | 10:45
Hava durumu: 14.02.2020 Bugün hava nasıl olacak? 01:30
Hava durumu: 14.02.2020 Bugün hava nasıl olacak? 14.02.2020 | 10:48
Son dakika! Kars Kağızman'da yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı: Amcasına kurşun yağdırdı | Video 01:03
Son dakika! Kars Kağızman'da yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı: Amcasına kurşun yağdırdı | Video 14.02.2020 | 10:34
Son dakika! MİT görevlilerine kumpas kuran FETÖ'cü hainlere ağırlaştırılmış müebbet... | Video 04:19
Son dakika! MİT görevlilerine kumpas kuran FETÖ'cü hainlere ağırlaştırılmış müebbet... | Video 14.02.2020 | 10:30
Korona virüsü salgınında ölü sayısı bin 383’e çıktı 03:00
Korona virüsü salgınında ölü sayısı bin 383’e çıktı 14.02.2020 | 10:21
Gaziantep'de fabrika yangını! Alevler kısa sürede büyüdü 00:36
Gaziantep'de fabrika yangını! Alevler kısa sürede büyüdü 14.02.2020 | 10:14
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Meclisi'nde Kardeşliğimiz kan bağından değil gönül bağından geliyor 02:10
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Meclisi'nde "Kardeşliğimiz kan bağından değil gönül bağından geliyor" 14.02.2020 | 10:15
İmza taklidiyle 156 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi 02:00
İmza taklidiyle 156 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi 14.02.2020 | 10:14
Altın fiyatları: 14.02.2020 - Güncel altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 00:33
Altın fiyatları: 14.02.2020 - Güncel altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 14.02.2020 | 10:02
Avcılar'da dehşet...Karısını, 40 günlük bebeğini ve üvey kızını bıçakladı 09:26
Avcılar'da dehşet...Karısını, 40 günlük bebeğini ve üvey kızını bıçakladı 14.02.2020 | 10:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN