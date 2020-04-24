Survivor yarışmasına ve Acun Ilıcalı'ya meydan okudu sonu hastanede bitti! Tahta araba şovunda iki kırık | Video
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Rize’nin Taşlık köyünde oğlu Muhammet ile birlikte bilyeli tahta arabalarla kayarak şov yapan Hikmet Duysak, tahta arabadan düşerek ayağını kırdı.Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmasındaki meydan okuyan ve oğluyla birlikte zorlu parkurda freni olmayan tahta arabayla kayarken yoldan çıkıp yuvarlanan Hikmet Duysak'ın ayağı iki yerden birden kırıldı. Kayarken aynı zamanda canlı yayın yapan Duysak'ın kaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, oğlu Muhammet'in çığlık attığı görülüyor.