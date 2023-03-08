Takoz siyasetinin İstanbul’a acı faturası | Video

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İstanbul’daki kentsel dönüşüme ve dönüşümü engellemek için CHP’nin açtığı davalara ilişkin açıklama yaptı. Göksu yaptığı açıklamada, “İstanbul’da 220 tane riskli ve rezerv alan var. İstanbul’daki bu riskli ve rezerv alana açılan dava bin 537. Bunlar iptal ve durdurulması için açılan davalar. Bu davaların büyük bölümünü CHP, Şehir Plancıları Odası ve İBB açtı” dedi.