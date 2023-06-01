Taksim'de gezi provokasyonuna polis izin vermedi | Video
İstanbul Taksim'de Gezi olaylarının 10'uncu yıl dönümü nedeniyle Beyoğlu'nda akşam saatlerinde açıklama ve eylem yapmak isteyenler polisin önlemleriyle karşılaştı.
Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gezi eylemlerinin yıl dönümü gerekçesiyle saat 19.00 sıralarında, Beyoğlu ilçemizin İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak, izinsiz toplu yürüyüş yapmak isteyen ve tüm uyarılara rağmen dağılmayan 59 kişi gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:17
03:19
Yeni kabinede kimler olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da | Video 01.06.2023 | 13:10
00:49
Taksim'de gezi provokasyonuna polis izin vermedi | Video 01.06.2023 | 12:55
01:46
00:08
Bebeğin cinsiyetini beğenmeyen baba adayı ortalığı birbirine kattı! | Video 01.06.2023 | 09:37
05:32
NASA tarihinde ilk kez halka açık UFO toplantısı | Video 01.06.2023 | 00:43
00:22
NASA tarihinde ilk kez halka açık UFO toplantısı | Video 31.05.2023 | 23:49
02:21
Meksika’da 12 araç birbirine girdi: 13 yaralı | Video 31.05.2023 | 21:29
00:36
00:29
Atık odun parçalarını sanat eserine dönüştürdü | Video 31.05.2023 | 20:48
00:57
01:51
Kütahya’da şiddetli yağış hayatı felç etti | Video 31.05.2023 | 18:44
01:47
Muğla’da Kökünü Kurutma Operasyonu: 111 şüpheli gözaltına alındı | Video 31.05.2023 | 17:58
00:15
Atık odun parçalarını sanat eserine dönüştürdü | Video 31.05.2023 | 17:52
16:37
32:12
08:38
06:48
02:50
CHP'de koltuk savaşları başladı | Video 31.05.2023 | 10:16
02:02
Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? Yeni Kabinede kimler olacak? | Video 31.05.2023 | 09:15