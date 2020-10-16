Tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı | Video
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Tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı | Video 16.10.2020 | 16:58
Esenler'de bir kişi, alacak verecek nedeniyle tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı. İş yerinin önünde patlayan ses bombası büyük panik yaşattı. Bombayı iş yerine bırakan zanlı ise polisin nefes kesen takibi sonucu Başakşehir'de yakalandı.