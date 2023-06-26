Video Haber TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AKPM'nin raporuna tepki: "Kınıyoruz" | Video
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AKPM'nin raporuna tepki:

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AKPM'nin raporuna tepki: "Kınıyoruz" | Video

26.06.2023 | 15:18

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) onaylanmasını kınadı.

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