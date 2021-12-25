Video Haber Tekneyle kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelilerinden 26'sı tutuklandı | Video
Tekneyle kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelilerinden 26'sı tutuklandı | Video

Tekneyle kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelilerinden 26'sı tutuklandı | Video

25.12.2021 | 12:35

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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarından tekne ile yurt dışına kaçmak isterken yakalanan ve aralarında meslekten ihraç edilmiş kaymakam, subay, polis ve öğretmenlerin de olduğu FETÖ şüphelilerinden 26'sı tutuklandı.

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Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, bir grup kişinin tekne ile yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalıştığına yönelik aldığı bilgi üzerine harekete geçti. Ekipler, Çandarlı Körfezi Kız Kulesi Adası açıklarında tekneyi durdurdu. Teknede yapılan aramada, yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan Türk vatandaşları ve Suriye uyruklu göçmenleri yakaladı. Yakalanan Türk vatandaşların yapılan sorgusunda, 14'ünün "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı, 24'ünün ise aynı suçtan mahkemelerinin devam ettiği tespit edildi. FETÖ şüphelisi 38 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.

26 TUTUKLAMA
Şüphelilerin jandarmadaki ifadeleri ve işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 26'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli de İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. 1 şüphelinin ise jandarmadaki gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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