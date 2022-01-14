TELE1 ekranlarında, 4-6 yaş Kur’an kursları hakkında çirkin ifadeler | Video

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in 4-6 yaş Kur’an kursları için Ortaçağ zihniyeti ifadelerini kullanmasının ardından bir skandal da TELE 1 ekranlarında yaşandı. Merdan Yanardağ, 4-6 yaş Kur’an kurslarındaki Kur’an-ı Kerim eğitiminin beyin kilitlenmesine yol açacağını söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Merdan Yanardağ’a tepki göstererek, “Ortaçağ zihniyeti sözünü kişisel söz gibi gösterip kapatmaya çalışsalar da işte bakış açıları. 4-6 yaş Kur’an kursları beyinde kilitlenmeye yol açıyormuş. Hiç şaşırtmadılar yine!” dedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an Kursları için açıklamalar yapmış, skandal ifadeler kullanarak Diyanet'in okul öncesi eğitimi için "Ortaçağ zihniyeti" demişti. Bu ifadelere çok sayıda tepki gelmişti.

4-6 YAŞ KUR'AN KURSLARINA ÇİRKİN SÖZLER

Bir skandal da TELE 1 ekranlarında yaşandı. Merdan Yanardağ'ın sunduğu 5. Boyut programında 4-6 yaş Kur'an kursları hedef tahtasına oturtuldu. Emekli General Dr. Haldun Solmaztürk 4-6 yaş Kur'an kursları için yaptığı açıklamada "Bakın şimdi 4-6 yaş grubuna, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sorumluluğunda, dâhil kadar bu indi. Görüyorsunuz bakın, daha yeni yürümeyi öğrenmiş, belki altında bezi olan çocuklara, takke giydiriyorlar, cübbe giydiriyorlar, türban mürban takıyorlar" ifadelerini kullandı.

4-6 YAŞ KUR'AN EĞİTİMİ İÇİN "BEYİN KİLİTLENMESİNE YOL AÇAR" BİLE DENDİ

Merdan Yanardağ ise 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef alarak Kur'an eğitiminin beyin kilitlenmesine yol açtığını söyledi. Merdan Yanardağ şu ifadeleri kullandı: "Beyin kilitlenmesine yol açabileceğini belirtiyor pedagoglar, yani hayal ile gerçek dünyayı birbirinden ayırmadıkları bir yaş dilimi bu."

"HİÇ ŞAŞIRTMADILAR YİNE!"

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, TELE 1 ekranlarında 4-6 yaş Kur'an kursları için çirkin ifadelerin yer aldığı bölümü sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşarak tepki gösterdi. Burak Orhan şunları söyledi: "Ortaçağ zihniyeti sözünü kişisel söz gibi gösterip kapatmaya çalışsalar da işte bakış açıları 4-6 yaş Kur'an kursları beyinde kilitlenmeye yol açıyormuş. Hiç şaşırtmadılar yine!"