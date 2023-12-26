Terör hedefleri tek tek imha ediliyor | Video
Güvenlik güçleri, hem yurt içinde hem de yurt dışında terör örgütüne geçit vermedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirildi.
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